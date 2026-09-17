Ballia News: घर पहुंचा शव, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग

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उमेश की सोमवार शाम कैथी-शंकरपुर मठिया मोड़ के पास लाठी-डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें सीएचसी सीयर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।मृतक के भतीजे चंदन की तहरीर पर मामले में चार नामजद सहित छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है।इधर, शव पहुंचने के बाद परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। स्थिति को देखते हुए एसडीएम बेल्थरारोड, क्षेत्राधिकारी नीरज कुमार और नगरा व उभांव के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटे रहे। छह बजे के बाद दोनों भाई गांव पहुंचने के बाद अधिकारियों व परिजनों के बीच आगे की बातचीत पर सभी की नजरें टिकी रहीं।उभांव के थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने बताया कि परिजनों को समझाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाइ्र की जा रही है। टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।