Ballia News: भारतीय किसान संघ का बलिया में 50 हजार सदस्य का लक्ष्य

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नगरा ब्लॉक के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय में बृहस्पतिवार को पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रांत महामंत्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि संघ पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रहा है। संगठन किसानों की खाद-बीज, सिंचाई, बिजली, गन्ना भुगतान और फसलों के उचित मूल्य जैसी समस्याओं पर संघर्षरत है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला।अजय कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभियान को किसानों को संगठित करने का माध्यम बनाएं। उन्हें गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुनने और संगठन से जोड़ने को कहा गया। जिला मंत्री राजीव कुमार सिंह ने नगरा ब्लॉक के लिए पांच हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य बताया। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। कार्यकर्ताओं को सदस्यता रसीदें वितरित कर अभियान को गति देने के निर्देश मिले। ब्लॉक अध्यक्ष आत्मानंद सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।