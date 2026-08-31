फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Bareilly made a winning start by defeating Aligarh 2-0.

Ballia News: बरेली ने अलीगढ़ को 2-0 से हराकर की विजयी शुरुआत

Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Bareilly made a winning start by defeating Aligarh 2-0.
वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 70वीं
बलिया। राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में आगाज हुआ। उद्घाटन मुकाबले में अंडर-17 बालक वर्ग में बरेली ने अलीगढ़ को 2-0 से शिकस्त दी। बरेली के आनंद ने 13वें मिनट और अंश ने 26वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिलाई।
विज्ञापन

इससे पहले राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिका वर्ग में प्रतिभाग कर रही 18 मंडलों और स्पोर्ट्स कॉलेज की टीमों के मार्च पास्ट की सलामी ली।
विज्ञापन

उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने बरेली और अलीगढ़ की टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबले का किक ऑफ किया। इससे पहले महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर, रामविचार रामरति इंटर कॉलेज और उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरवा कलां के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

संजय मिश्रा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता के संयोजक संयुक्त शिक्षा निदेशक राजेश कुमार आर्य और आयोजक जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।
नवंबर में होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऐतिहासिक बनाने का संकल्प: राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि नवंबर में बलिया में होने वाली 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता को ऐतिहासिक बनाया जाएगा।
उन्होंने क्रीड़ाधिकारी जवाहर लाल यादव को स्टेडियम और खेल मैदान को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मानकों के अनुरूप तैयार कराने के निर्देश दिए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में होने वाली अंडर-17 बालक वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा सीबीएसई, विद्या भारती, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की टीमें भी हिस्सा लेंगी।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयास से प्रस्तावित इस आयोजन को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक राजेश कुमार आर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र और मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 70वीं

वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 70वीं

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed