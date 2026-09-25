फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Arrest warrants issued against five individuals, including the Chairman's representative, for failing to appear in court.

Ballia News: कोर्ट में पेशी से गैरहाजिर चेयरमैन प्रतिनिधि समेत पांच पर गिरफ्तारी वारंट

Fri, 25 Sep 2026 11:16 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Arrest warrants issued against five individuals, including the Chairman's representative, for failing to appear in court.
बलिया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बार-बार गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि सहअभियुक्त समेत पांच आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट के साथ ही कुर्की नोटिस (फरारी उदघोषणा) का आदेश जारी किया है। ये सुनवाई षड्यंत्र रच दो पक्षों के बीच भयंकर मारपीट कराने के उपरांत गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में हुई है।
विज्ञापन


बैरिया थाना क्षेत्र के कस्बा बैरिया पश्चिम टोला निवासी आरोपी गण नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा, राजकुमार पासवान ,किशोर पासवान ,नंदजी पासवान एवं अवधेश पासवान के विरुद्ध न्यायालय ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में काफी दिनों से चल रहे गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी हाजिर नहीं हो रहे है। जबकि चार आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय द्वारा एक मई 2026 को खारिज की जा चुकी है। इसके उपरांत न्यायालय में चेयरमैन प्रतिनिधि के किसी अधिवक्ता के द्वारा बिना जमानत कराए ही गैर कानूनी तरीके से 227 सी.आर पी.सी के तहत डिस्चार्ज हेतु आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान शासकीय व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रबलतम तरीके से कहा कि उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है और विधि के अनुरूप भी प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने डिस्चार्ज आवेदन खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट के साथ ही कुर्की नोटिस का आदेश जारी की है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया कस्बा पश्चिम टोला में 25 जून 2023 को दिन में जमीनी विवाद को लेकर घटित हुआ था। वादी मुकदमा के दरवाजे पर अभियुक्त गण चढ़ गए और बुरी तरीके से मारपीट किए। इसमें वादी मुकदमा भोला,सुजीत,नीतू, रितु,बिंदी कई लोगों को गंभीर चोट आई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed