Ballia News: उमेश की हत्या के मामले में एक और बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिए जाने के साथ एक आरोपी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुका है। पकड़े गए बाल अपचारी को विधिक कार्रवाई के बाद किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया।थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि 14 सितंबर की रात मालीपुर से पूजा का सामान लेकर बाइक से लौट रहे उमेश चौरसिया को कैथी मठिया के पास ट्यूबवेल मोड़ पर आरोपियों ने रास्ते में रोक लिया था। आरोप है कि गाली-गलौज के बाद मारपीट की गई और पास में पड़े बांस से हमला किया गया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह घायल हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी सीयर ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।मामले में भतीजा की तहरीर पर 15 सितंबर को उभांव थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायालय भेजा था। एक अन्य आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। शेष की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।