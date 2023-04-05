Ballia News: पीईटी अभ्यर्थियों के लिए बलिया से कानपुर तक चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन

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वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता के अनुसार, गाड़ी संख्या 05153 बलिया-कानपुर सेंट्रल परीक्षा स्पेशल बलिया से रात 7:30 बजे रवाना होगी। यह यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औड़िहार, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, बनारस, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज जंक्शन, सिराथू और फतेहपुर होते हुए अगले दिन सुबह छह बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05154 कानपुर सेंट्रल-बलिया स्पेशल दोपहर 12:55 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 1:15 बजे बलिया पहुंचेगी। ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के 10 और दो एसएलआर सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इससे आवागमन में सहूलियत मिलेगी।ब्लॉक के चलते बलिया रूट की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, बदला समयबलिया। वाराणसी–काशी–व्यास नगर और वाराणसी जंक्शन–वाराणसी सिटी रेलखंड पर सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कार्य के लिए रविवार को दो घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा।दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक बलिया रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस (15159) रविवार को छपरा से निर्धारित समय सुबह 7:10 बजे के बजाय सुबह 9:40 बजे रवाना होगी। वहीं, वाराणसी सिटी-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस (19168) वाराणसी सिटी स्टेशन से निर्धारित समय दोपहर दो बजे के बजाय 2:45 बजे प्रस्थान करेगी।इसके अलावा नाहरलगुन-हापा एक्सप्रेस (19526) को वाराणसी सिटी स्टेशन पर 70 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। सिकंदराबाद-दानापुर एक्सप्रेस (12791) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-जयनगर एक्सप्रेस (11061) को प्रयागराज रामबाग से बनारस के बीच 60-60 मिनट नियंत्रित करके चलाया जाएगा। संवाद