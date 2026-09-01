Ballia News: दिन भर धूप के बाद 25 मिलीमीटर हुई बारिश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:10 AM IST
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बलिया। सोमवार को दिन भर धूप, उमस के बाद शाम को लगभग दस मिनट में 25 मिलीमीटर बारिश हुई।
शहर के मुख्यमार्ग फोरलेन पर बहेरी, सतीश चंद्र कालेज चौराहा, कदम चौराहा आदि स्थलों पर पानी निकलने में करीब एक घंटे का समय लगा।
वहीं, आवास विकास कालोनी, राम दहिमपुरम, टैगोर नगर आदि मोहल्ले के गलियों में जलभराव हो गया। उधर ग्रामीण इलाकों में बारिश से किसानों को राहत मिली।
सोमवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ प्रो.
सुरेश सिंह ने बताया कि पूरे दिन कभी तेज व कभी धीमी बारिश हुई है। 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अनुमान है। मानसून सक्रिय होने का संकेत है। शहर के मिड्ढी से एनसीसी तिराहा मार्ग पूरी तरह से कीचड़युक्त हो गया है।
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शहर के मुख्यमार्ग फोरलेन पर बहेरी, सतीश चंद्र कालेज चौराहा, कदम चौराहा आदि स्थलों पर पानी निकलने में करीब एक घंटे का समय लगा।
वहीं, आवास विकास कालोनी, राम दहिमपुरम, टैगोर नगर आदि मोहल्ले के गलियों में जलभराव हो गया। उधर ग्रामीण इलाकों में बारिश से किसानों को राहत मिली।
सोमवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ प्रो.
सुरेश सिंह ने बताया कि पूरे दिन कभी तेज व कभी धीमी बारिश हुई है। 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अनुमान है। मानसून सक्रिय होने का संकेत है। शहर के मिड्ढी से एनसीसी तिराहा मार्ग पूरी तरह से कीचड़युक्त हो गया है।