Ballia News: दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की हालत नाजुक

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बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के इमिलिया रोड पर मंगलवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार सोनू राजभर (25) गंभीर रूप से घायल हो गया। सोनू बेल्थरारोड नगर पंचायत के वार्ड नंबर-9, इमिलिया रोड का निवासी है। बताया जाता है कि सोनू बाइक से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया। आसपास के लोगों की मदद से घायल सोनू को सीयर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे में सोनू के सिर में गंभीर चोट आई है। थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि दुर्घटना की जानकारी नही है। पता कराया जा रहा है।