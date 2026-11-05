Ballia News: जिला अस्पताल में दस बेड का बर्न वार्ड, इमरजेंसी में ऑक्सीजन वाले बेड तैयार

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दिवाली को देखते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी अलर्ट है। पटाखा या किसी भी प्रकार के जलने या सांस मरीज आने पर उसे तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इमरजेंसी में सभी प्रकार की दवा, इंजेक्शन मौजूद है। सीएमएस डा. विनोद कुमार ने बताया कि दिवाली को देखते हुए दस बेड का बर्न वार्ड व इमरजेंसी में ऑक्सीजन वाले बेड तैयार है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी, उसमें सर्जन, चर्म रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन व हड्डी रोग रहेंगे।पटाखा बजाते जले अंग क्रीम की जगह ताजा पानी में डुबाएंचर्म रोग डॉक्टर दीपक गुप्ता ने कहा कि पटाखा जलाते समय यदि हाथ या कोई अन्य अंग जल जाता है तो उस पर टूथपेस्ट या कोई क्रीम न लगाएं, इससे इंफेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जलने वाले स्थान को तत्काल ताजा पानी में 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें, बर्फ में रखें। इससे फोड़ा नहीं पड़ेगा, यदि त्वचा पर फफोला पड़ गए हैं तो उसे फोड़ें न। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर को दिखाएं। फिजिशियन ने बताया कि बदलते मौसम व पटाखा जलाने से कई प्रकार के रसायन गैस निकलने से अस्थमा, दमा रोगियों को सांस लेने में परेशानी बढ़ जाती है। बुजुर्गों, कम इम्यूनिटी वाले व बच्चों के पास आतिशबाजी करने से बचें। मास्क का प्रयोग करें।संकट के समय इस पर करें कालजिला अस्पताल8005192729चिकित्सा सेवा-108पुलिस- डायल-112फायर-9454418626 व 112आपदा प्रबंधन-1077नगर पालिका परिषद बलिया9454417954बिजली1912दिवाली पर्व को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी पर इमरजेंसी व्यवस्था सुचारु ढंग से चलेगी। पटाखा से जख्मी मरीजों के लिए चिकित्सकीय व्यवस्था मौजूद रहेगी। विशेष व गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल लाने के लिए एंबुलेंस मौजूद रहेगी। भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा भी लेंगे।- डॉक्टर अभय नारायण राय, मुख्य चिकित्साधिकारी।अग्निसचेतक लोगों को करेंगे सचेतअग्निशमन विभाग दिवाली पर किसी भी घटना को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी भारतेंदु जोशी ने लोगों को सावधानीपूर्वक पटाखा का प्रयोग करने की हिदायत दी। कहा कि आसमानी पटाखा जलाते समय विशेष सावधानी रखें, अधिकतर अगलगी की घटनाएं उसी से होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सचेतक लोगों को पटाखा बजाते समय सावधानी बरतने के लिए जागरूक करेंगे।