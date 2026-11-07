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Ballia News: दीपावली पर रवि योग और स्वाति नक्षत्र का विशेष संयोग, चार शुभ मुहूर्तों में होगा लक्ष्मी पूजन

Sat, 07 Nov 2026 10:53 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:53 PM IST
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A special alignment of Ravi Yoga and Swati Nakshatra on Diwali; Lakshmi Puja to be performed during four auspicious time slots (muhurtas).
नगर के शहीद पार्क चौक में दीपावली पर्व के लिए खरीदारी करने निकले लोगाें के चलते लगा जाम।संवाद
बलिया। अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक दीपावली पर्व रविवार, आठ नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार दीपोत्सव पर रवि योग और स्वाति नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। पर्व पर मां महालक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के अधिपति कुबेर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी। ज्योतिषाचार्य डॉ. अखिलेश कुमार उपाध्याय के अनुसार, शास्त्रों में लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लग्न को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इस लग्न में पूजन करने से घर-परिवार और व्यापार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
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ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दीपावली पर पूजा-अर्चना के लिए चार शुभ मुहूर्त निर्धारित हैं। पहला मुहूर्त दोपहर 1:23 से 2:54 बजे तक कुंभ लग्न में रहेगा। इस दौरान व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों और बही-खातों का पूजन कर सकता है।
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इसके बाद शाम 5:28 से रात 8:02 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। इसी अवधि में शाम 5:59 से 7:55 बजे तक वृषभ लग्न का विशेष संयोग बनेगा। इसे गृहस्थों के लिए मां लक्ष्मी की मुख्य पूजा का विशेष शुभ समय बताया गया है। वहीं, तंत्र साधना, विशेष अनुष्ठान और निशीथ काल में मां महाकाली की आराधना करने वाले साधकों के लिए रात 11:35 से 12:27 बजे तक सिंह लग्न रहेगा।
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विधि-विधान से करें मां लक्ष्मी और गणेश का पूजन
डॉ. उपाध्याय के अनुसार, पूजन से पहले घर और प्रतिष्ठान की अच्छी तरह साफ-सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा अथवा ईशान कोण में चौकी स्थापित कर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित करें। इसके बाद कलश पूजन कर गंगाजल, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल, धूप, नैवेद्य, खील-बताशे आदि समर्पित कर विधि-विधान से पूजा करें।

दीपों से जगमगाएंगे घर-आंगन, सुख-समृद्धि की होगी कामना
दीपावली की शाम घर के कोने-कोने में मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा है। इस अवसर पर घी और तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। साथ ही श्रीसूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हुए मां महालक्ष्मी से परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है।
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