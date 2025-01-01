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Ballia News: प्रभु श्री राम को चांदी का मुकुट पहनाया

Thu, 22 Oct 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:28 AM IST
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A silver crown was placed on Lord Shri Ram.
रसड़ा में चल रहे रामलीला के दौरान राम को चांदी का मुकुट पहनाते सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व क
रसड़ा (बलिया)। स्थानीय रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया। इस दौरान सुभासपा मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचे। इस अवसर पर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर का स्वागत किया। उन्होंने मंत्री को अंगवस्त्रम भेंट किया। इसके अतिरिक्त, कौशलेंद्र गिरी ने उन्हें राम चरित मानस भी प्रदान की। यह भेंट रामलीला के पावन अवसर पर की गई। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने प्रभु श्री राम को चांदी का एक मुकुट पहनाया। यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में संपन्न हुआ।
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