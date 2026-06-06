Ballia News: महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम में ऋषि पूजन हुआ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:19 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:19 AM IST
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मझौवां। गंंगापुर (रामगढ़) में स्थित महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम में बृहस्पतिवार को श्रावणी उपाकर्म एवं ऋषि पूजन का संपन्न हुआ। महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम के संस्थापक आचार्य मोहित पाठक ने कहा कि भृगु काशी की यह पावन धरती और मां गंगा का तट हमारी ऋषि परंपरा की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। कार्यक्रम में वेदाध्यापक आचार्य शौनक द्विवेदी, अमन पाण्डेय एवं निहाल मिश्र सहित गुरुकुल के आचार्यों एवं बटुक ब्रह्मचारियों ने वैदिक परंपरा के अनुसार अनुष्ठानों में सहभागिता की। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित श्रद्धालुओं एवं विद्यार्थियों ने वेद, ऋषि परंपरा, संस्कार एवं सनातन वैदिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया।
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