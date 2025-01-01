Ballia News: आयुर्वेद से स्वस्थ भविष्य का संदेश, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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इस वर्ष की थीम ‘स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद’ रही। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद आधारित जीवनशैली, योग, संतुलित आहार और रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा।कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद भगवान धन्वंतरि का पूजन किया गया। चिकित्सालय परिसर में औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाकर उनके उपयोग बताए गए।विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने आयुर्वेद विषयक प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चों ने स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। चिकित्सकों ने दिनचर्या, ऋतुचर्या, संतुलित आहार, योग और रोगों से बचाव की जानकारी दी।मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष अमरजीत सिंह, श्री दशरथ कनौजिया और पूर्व ग्राम प्रधान मोतीचंद गुप्ता रहे। कार्यक्रम चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनय कुमार गुप्ता के निर्देशन में हुआ। डॉ. विवेक पांडे, डॉ. देवेश कुमार, डॉ. अहमद कलीम, डॉ. जितेंद्र, डॉ. आशापाल और डॉ. नवीन सिंह समेत स्टाफ मौजूद रहा। संवाद