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Bahraich News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Fri, 09 Oct 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:13 AM IST
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Youth injured in road accident dies during treatment.
विशेश्वरगंज। लखनऊ से बाइक से घर लौट रहे युवक की बुधवार सुबह रामनगर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। गंगवल बाजार निवासी उमा प्रसाद यादव (28) बाइक से घर लौट रहे थे। रामनगर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाराबंकी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। आधार कार्ड और मोबाइल से पहचान होने पर अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। भाई जगप्रसाद ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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