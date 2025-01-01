फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Elderly man's body found in bushes; murder suspected.

Bahraich News: झाड़ियों में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव, हत्या की आशंका

Fri, 09 Oct 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Elderly man's body found in bushes; murder suspected.
पंडितपुरवा के पास झाड़ियों में बुजुर्ग ग्रामीण का शव मिलने के बाद जुटी भीड़। 
बहराइच/खैरीघाट। पंडितपुरवा गांव के पास बृहस्पतिवार सुबह झाड़ियों में बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। मृतक के कान, गले और कनपटी के पास चोट व गहरे जख्म के निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।
विज्ञापन

तिवारीपुरवा निवासी रामफल (70) बुधवार दोपहर करीब तीन बजे चारा लेने घर से निकले थे। शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उनका पता नहीं चला। बृहस्पतिवार सुबह गांव से करीब 400 मीटर दूर पंडितपुरवा के पास झाड़ियों में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो रामफल का शव झाड़ियों में पड़ा था। मृतक की बहू राखी देवी ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दिया है।
विज्ञापन

कुछ दिन पहले हुआ था विवाद
मृतक के पुत्र रविंदे ने बताया कि कुछ दिन पहले मेड़ काटने को लेकर कुछ लोगों से पिता की कहासुनी हुई थी। इसके अलावा किसी से रंजिश नहीं थी। पुलिस ने वन्यजीव के हमले की आशंका से भी इन्कार नहीं किया है। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed