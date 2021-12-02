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Bahraich News: बस से बचने में डंपर की चपेट आया किसान, मौत

Fri, 09 Oct 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:36 AM IST
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Farmer struck by dumper while trying to avoid bus; dies.
फखरपुर/कैसरगंज। लखनऊ-बहराइच मार्ग पर मदनकोठी के पास बुधवार रात बस से बचने के प्रयास में बाइक सवार किसान पीछे से आ रहे डंपर की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन समेत भाग गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से चालक की तलाश कर रही है।
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कैसरगंज के सरदवनपुरवा चुलंभा गांव निवासी दिनेश सिंह (40) बुधवार को फखरपुर क्षेत्र के मरौचा स्थित रिश्तेदारी में गए थे। रात में बाइक से घर लौट रहे थे। मदनकोठी के पास सामने से आ रही बस और पीछे से आ रहे डंपर के बीच उनकी बाइक आ गई। बस से बचने के प्रयास में उनकी बाइक पीछे से आ रहे डंपर की चपेट में आ गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दिनेश को स्थानीय लोग एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी गीता सिंह और चार बेटे हैं।
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सीओ कैसरगंज डीके श्रीवास्तव ने बताया कि डंपर चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। थाना प्रभारी रामकुमार राजभर मामले की जांच कर रहे हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।
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