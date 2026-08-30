Bahraich News: हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 30 Aug 2026 01:20 AM IST
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खैरीघाट। नानपारा के चंदैला कला निवासी राजन गिरी (26) बुधवार रात बाइक से अपनी ससुराल जा रहे थे। रामगांव क्षेत्र के किशुनपुर मीठा के पास अचानक एक व्यक्ति सड़क पार करने लगा। उसे बचाने के प्रयास में राजन की बाइक असंतुलित होकर पलट गई। सड़क पर गिरने से सिर में गंभीर चोट आ गई। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि राजन दो भाइयों व एक बहन में सबसे बड़े थे।
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