Bahraich News: डीसीएम से टकराई बाइक, युवक की मौत

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कोनारी गांव निवासी गणेशी (38) बृहस्पतिवार देर शाम बाइक से घर लौट रहे थे। पावर हाउस के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी डीसीएम से जा टकराई। सिर में गंभीर चोट लगने से गणेशी सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोग उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। गणेशी ने हेलमेट नहीं लगाया था।सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राजकुमार पांडेय जांच कर रहे हैं। परिजनों के प्रार्थना पत्र पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डीसीएम चालक की तलाश की जा रही है।