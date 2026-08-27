Bahraich News: रास्ते के विवाद में लाठी से पीटकर युवक की हत्या, पत्नी पर भी किया हमला

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कोतवाली देहात के रेड़ालाल गांव निवासी नंद कुमार (30) का पड़ोसियों से घर से निकलने वाले पुराने रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी मीरा देवी के मुताबिक गांव निवासी रामकुमार, अमरजीत, मंजीत, विश्राम और भदई रास्ते पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसका नंद कुमार और परिवार के लोग विरोध करते थे।मंगलवार रात करीब आठ बजे आरोपी घर पर पहुंच गए। कहासुनी के बाद उन्होंने नंद कुमार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पति की चीख सुनकर मीरा देवी उन्हें बचाने दौड़ीं तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटा। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी नंद कुमार को मरणासन्न हालत में छोड़कर धमकी देते हुए भाग गए। ग्रामीण उसे मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गईसूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर पर पांच लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है।पत्नी का आरोप, पुलिस ने बिना पढ़े कागज पर लगवा लिया अंगूठामृतक की पत्नी मीरा देवी ने आरोप लगाया कि पति की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उससे एक सादे कागज पर प्रार्थनापत्र लिखने की बात कहकर अंगूठा लगवा लिया, मीरा का कहना है कि उस कागज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।जेठ पर भी हुआ था हमलामीरा देवी ने बताया कि कुछ माह पहले रास्ते के विवाद को लेकर इन्हीं लोगों ने उसके जेठ नथूराम के साथ भी मारपीट की थी। महिला का कहना है कि जेठ पर हमले के बाद से दबंगों के हौसले बढ़ गए थे और निरंतर धमकी दे रहे थे।