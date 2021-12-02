Bahraich News: युवती को सांप ने काटा, झाड़फूंक के चक्कर में मौत

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गोंडा जिले के इटियाथोक क्षेत्र के रमवापुर, गोविंदा गांव निवासी गुड़िया (18) रविवार शाम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थीं। इसी दौरान बिस्तर पर चढ़े सांप ने उन्हें काट लिया। गुड़िया के शोर मचाने पर पहुंचे परिजनों को उन्होंने सांप के काटने की जानकारी दी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।परिजन उन्हें झाड़फूंक कराने के लिए पयागपुर ले गए। वहां हालत और बिगड़ गई। देर रात परिजन उन्हें गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज बहराइच लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मृतका की मां राधा देवी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। (संवाद)