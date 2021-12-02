फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Young woman bitten by a snake; dies after reliance on faith healing (exorcism/traditional rituals)

Bahraich News: युवती को सांप ने काटा, झाड़फूंक के चक्कर में मौत

Tue, 20 Oct 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Young woman bitten by a snake; dies after reliance on faith healing (exorcism/traditional rituals)
बहराइच। गोंडा जिले की 18 वर्षीय युवती की सांप के काटने से मौत हो गई। सांप के काटने के बाद परिजन उसे इलाज कराने के बजाय झाड़फूंक के लिए पयागपुर ले गए। वहां हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

गोंडा जिले के इटियाथोक क्षेत्र के रमवापुर, गोविंदा गांव निवासी गुड़िया (18) रविवार शाम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थीं। इसी दौरान बिस्तर पर चढ़े सांप ने उन्हें काट लिया। गुड़िया के शोर मचाने पर पहुंचे परिजनों को उन्होंने सांप के काटने की जानकारी दी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
विज्ञापन

परिजन उन्हें झाड़फूंक कराने के लिए पयागपुर ले गए। वहां हालत और बिगड़ गई। देर रात परिजन उन्हें गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज बहराइच लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मृतका की मां राधा देवी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed