Bahraich News: ड्रोन उड़ाकर आत्मनिर्भरता की उड़ान भरेंगी महिलाएं

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर कृषि सेवाओं से जोड़ना है। इसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी रूप से दक्ष बनकर अपनी आजीविका के नए साधन विकसित कर सकेंगी।ड्रोन की मदद से खेतों में कम समय में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकेगा। इससे किसानों के समय और श्रम की बचत होगी। साथ ही कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को ड्रोन वितरित किए जाएंगे। इसके बाद वे किसानों को कृषि सेवाएं देकर अपनी आय बढ़ा सकेंगी।ग्रामीण महिलाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसरउपायुक्त स्वत: रोजगार धनंजय सिंह ने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं के चयन की कार्रवाई चल रही है। योजना से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, आधुनिक कृषि तकनीक की पहुंच बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिलेंगे।