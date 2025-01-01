Bahraich News: मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, तीन साथी गिरफ्तार

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अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह और ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि रविवार रात करीब 12 बजे क्राइम ब्रांच की स्वॉट टीम और खैरीघाट पुलिस को सूचना मिली कि नानपारा-खैरीघाट मार्ग पर वैवाही के पास कुछ संदिग्ध चोरी का सामान बेचने या वारदात करने की फिराक में हैं। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इसी दौरान दो चारपहिया वाहन पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक कार से उतरे आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई।पुलिस ने घायल आरोपी की पहचान अरनवा टिकुरी निवासी संभारी के रूप में की। वह खैरीघाट थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ 38 प्राथमिकी दर्ज हैं। मौके से महेश चौहान और मोहित लाल निवासी अरनवा टिकुरी तथा अनिल विश्वकर्मा निवासी मिहींपुरवा रेलवे क्रॉसिंग, थाना मोतीपुर को भी गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने मौके से एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस, अर्टिगा कार, सोने-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बहराइच समेत अन्य जिलों में चोरी की कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने दोनों एएसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भागे आरोपियों की तलाश में तीन टीमें लगाई गई हैं।चार आरोपियों पर 78 प्राथमिकी दर्जपुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महेश चौहान के खिलाफ प्रयागराज, बस्ती, गोंडा और बहराइच में 14 प्राथमिकी दर्ज हैं। संभारी पर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और गोंडा में 38 प्राथमिकी दर्ज हैं। अनिल विश्वकर्मा के खिलाफ बहराइच और गोंडा में नौ, जबकि मोहित लाल के खिलाफ बहराइच और गोंडा में 17 प्राथमिकी दर्ज हैं। इस तरह चारों आरोपियों के खिलाफ कुल 78 प्राथमिकी दर्ज हैं।