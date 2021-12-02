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मुर्तिहा क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण की बेटी व मोतीपुर निवासी युवक के बीच पिछले पांच वर्षों से प्रेम संबंध थे। हालांकि समय के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई और प्रेम कहानी विवाद में बदल गई। ग्रामीणों के मुताबिक युवक की मां का युवती के चरित्र पर सवाल उठाना दोनों के रिश्तों में खटास का कारण बना।शुक्रवार को युवक ने युवती को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद सुबह लगभग नौ बजे युवक पारसीपुरवा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टॉवर पर चढ़ा देखकर क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। पुलिस और ग्रामीण उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाते रहे, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा।घटना की सूचना मिलने पर उसकी प्रेमिका वहां पहुंची और उसने नीचे उतरने के लिए मनाया। टॉवर से नीचे उतरने के बाद युवती ने उसके साथ रहने से इन्कार कर दिया। युवती का कहना है कि युवक ने उसे बदनाम करने और दबाव बनाने के लिए टाॅवर पर चढ़ने जैसा कदम उठाया है। थाना प्रभारी मुर्तिहा यतींद्र सिंह ने बताया कि दोनों को कोतवाली लाया गया था। उन्हें समझा-बुझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।