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मृतक के भाई की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक क्षेत्र निवासी धर्मराज की पत्नी ममता अक्सर अपने पति के साथ झगड़ती थी। तीन वर्ष पूर्व वह अपने पति व तीन बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई थी। ऐसे में मानसिक रूप से परेशान धर्मराज ने 29 अक्तूबर 2023 को कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया था।इसके साथ ही उसने अपने बेटे रितिक समेत दो बेटियों मुस्कान व छाया को भी कीटनाशक पिला दिया था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां धर्मराज की मौत हो गई थी, जबकि तीनों बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ हो गए थे।पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी ममता की तलाश शुरू की थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे।थाना प्रभारी रानीपुर हरेंद्र नाथ राय ने बताया कि ममता को टेढ़ी पुलिया तिराहा, गड़ेरियनपुरवा मझौव्वा के पास से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।