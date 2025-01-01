Bahraich News: सुजौली में जंगली हाथियों ने 13 बीघा फसल रौंदी

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ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों का झुंड देर रात गिरनफटवा इलाके में पहुंचा। खेतों में घुसते ही उनकी चिंघाड़ सुनकर आसपास के ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने शोर मचाया, ढोल बजाए और हांका लगाकर हाथियों को खेतों से दूर भगाने का प्रयास किया। डेढ़ घंटे की काफी मशक्कत के बाद हाथियों का झुंड जंगल की ओर चला गया।हाथियों ने किसान वासुदेव की करीब चार बीघा धान, बसरू की दो बीघा धान, रामसरन की करीब पांच बीघा गन्ना और वारिस अली की दो बीघा धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। किसानों के मुताबिक हाथियों ने खड़ी फसल को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।किसान वासुदेव, रफीक, नियाज, रामसरन और वारिस समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जंगली हाथियों का झुंड काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय है। हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में नुकसान और बढ़ सकता है।