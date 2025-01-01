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शुक्रवार सुबह जिले के कई इलाकों में धुंध छाई रही। शहर में दिन चढ़ने के साथ धूप निकली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में धुंध का असर अधिक रहा। खेतों और सड़कों के आसपास धुंध की परत छाने से दृश्यता कम हो गई। इससे सुबह काम पर निकलने वाले लोगों और राहगीरों को परेशानी हुई। दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिली, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर बढ़ने लगी।मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी ने बताया कि तराई में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। सुबह ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा और धुंध छाने से दृश्यता प्रभावित हो रही है। ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें धीमी गति से वाहन चलाने और आगे चल रहे वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी।