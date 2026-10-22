Bahraich News: सराफा व्यवसायी से लूट में दो हिरासत में

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भगवानपुर चौराहे पर सराफा की दुकान चलाने वाले रमपुरवा गांव निवासी अभिषेक रस्तोगी बुधवार रात दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रमपुरवा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगा दी। इसके बाद तमंचा दिखाकर जेवर और नकदी से भरा बैग छीनकर भाग गए थे।एक बदमाश ने अपना मोबाइल मौजनपुरवा गांव के निकट फेंका था, वह मोबाइल गांव निवासी लंबू को मिला था, पुलिस ने लंबू के साथ एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि हरदी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।पुलिस आसपास के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। एसओजी टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए, मामले में पूछताछ और जांच जारी है।