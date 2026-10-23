Bahraich News: बराबरी पर छूटा फुटबॉल मुकाबला

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निर्धारित समय तक दोनों टीमें तीन-तीन गोल की बराबरी पर रहीं। युवराज रेफरी रहे, जबकि मैच के दौरान सैफ अली, दिव्यांशु, आयुष, शुभ, शौर्य, मयंक, प्रतीक और शिवा समेत दोनों टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे।

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बहराइच। सिविल लाइंस स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में बृहस्पतिवार को खेलो इंडिया और स्टेडियम टीम के बीच रोमांचक अभ्यास फुटबॉल मैच खेला गया। कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में हुए इस मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया।