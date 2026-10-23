Bahraich News: 27 तक करें ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन

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बहराइच। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के आवासीय परिसर में स्नातक (प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर) और परास्नातक (प्रथम व तृतीय सेमेस्टर) स्तर के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 अक्तूबर है।किसान पीजी कॉलेज के कार्यालय अधीक्षक राजवंत सिंह ने बताया कि संबंधित विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण करना अनिवार्य है।