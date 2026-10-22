Bahraich News: पॉयनियर को हरा फाइनल में पहुंची रुपईडीहा की टीम

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मैच का उद्घाटन जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक इशरत महमूद खां ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रुपईडीहा की टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में 291 रन बनाए। आर्यन ने 77 और सिमरन ने 50 रन बनाए। पॉयनियर की ओर से आदर्श ने पांच विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी पॉयनियर की टीम रुपईडीहा की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 130 रन पर ऑलआउट हो गई। उत्कर्ष ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। रुपईडीहा के आयुष ने पांच विकेट झटके। शानदार बल्लेबाजी के लिए आर्यन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।मैच में अकील और रेहान ने अंपायर, जबकि त्रिपुरेश मिश्र ने स्कोरर की भूमिका निभाई। इस मौके पर डीसीए अध्यक्ष अमित ठाकुर, सचिव राशिद हुसैन, संयुक्त सचिव तोहीद उल्ला खां और आयोजक निखिल देवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।