Bahraich News: सोलर प्लांट से तार चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

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अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि 11 नवंबर को सोलर प्लांट से करीब दो क्विंटल एल्युमिनियम और कॉपर के तार चोरी होने की सूचना मिली थी। हरदी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी महसी पवन कुमार की देखरेख में टीम ने भगवानपुर-सिकंदरपुर मार्ग पर गैस गोदाम के पास से संदिग्ध हालात में मिले लखीमपुर खीरी जिले के डंडौरी निवासी मो. हनीफ और मेहवा निवासी ओमप्रकाश को पकड़ा।पुलिस ने उनके पास से सात बंडल एल्युमिनियम केबल और कॉपर वायर बरामद किए। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, मो. हनीफ के खिलाफ बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, ओमप्रकाश के खिलाफ लखीमपुर खीरी के विभिन्न थानों में चोरी, मारपीट, जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट, जुआ और दहेज उत्पीड़न समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं।