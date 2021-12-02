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Bahraich News: मशीन वितरण के लिए साक्षात्कार 18 को

Fri, 13 Nov 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 13 Nov 2026 12:04 AM IST
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Interview for machine distribution on the 18th
बहराइच। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रोशन लाल पुष्कर ने बताया कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में विद्युत चालित चाक और पगमिल मशीन वितरण के लिए पात्रों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 18 नवंबर को सुबह 10 बजे विकास भवन सभागार में साक्षात्कार होगा। अभ्यर्थियों को आधार, पैन, जाति प्रमाणपत्र, मार्कशीट, राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और फोटो के साथ सुबह नौ बजे पहुंचना होगा।
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