फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Trains may start running from November 1st.

Bahraich News: पहली नवंबर से चल सकती हैं ट्रेनें

Thu, 22 Oct 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 22 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Trains may start running from November 1st.
बिछिया रेलवे स्टेशन। -संवाद
बिछिया। नानपारा-मैलानी रेल प्रखंड पर दो माह से बंद ट्रेनों का संचालन पहली नवंबर से बहाल होने की उम्मीद है। भीरा-पलिया के बीच अतरिया रेलवे फाटक के पास ट्रैक के नीचे पानी का रिसाव होने के कारण रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से पहली सितंबर से संचालन रोक दिया था।
विज्ञापन


बारिश के दौरान पानी रिसने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंसने और पटरी बैठने का खतरा बढ़ गया था। इसके बाद रेलवे की इंजीनियरिंग टीम ने मरम्मत का काम शुरू किया। ट्रैक के नीचे बोल्डर, गिट्टी और मिट्टी भरकर उसे मजबूत किया जा रहा है।
विज्ञापन


ट्रेनों का संचालन बंद होने से नानपारा, भीरा, पलिया और मैलानी के यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसका असर कतर्नियाघाट आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर भी पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


स्टेशन अधीक्षक सुधांशु गिरि ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होने पर पहली नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, बहाली की आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed