Bahraich News: पहली नवंबर से चल सकती हैं ट्रेनें

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बारिश के दौरान पानी रिसने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंसने और पटरी बैठने का खतरा बढ़ गया था। इसके बाद रेलवे की इंजीनियरिंग टीम ने मरम्मत का काम शुरू किया। ट्रैक के नीचे बोल्डर, गिट्टी और मिट्टी भरकर उसे मजबूत किया जा रहा है।ट्रेनों का संचालन बंद होने से नानपारा, भीरा, पलिया और मैलानी के यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसका असर कतर्नियाघाट आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर भी पड़ा है।स्टेशन अधीक्षक सुधांशु गिरि ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होने पर पहली नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, बहाली की आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी नहीं हुई है।