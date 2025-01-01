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मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए गोल करने के लगातार प्रयास किए। अंत में स्टेडियम टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की।मैच का आयोजन फुटबॉल कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने बताया कि अभ्यास मैचों से खिलाड़ियों को अपनी कमियां पहचानने और खेल में सुधार करने का मौका मिलता है। इससे आपसी तालमेल और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे मुकाबले भविष्य की प्रतियोगिताओं की तैयारी में मददगार साबित होते हैं।मैच में युवराज ने रेफरी की जिम्मेदारी निभाई। इस मौके पर प्रतीक, शिवा, दिव्यांशु, आयुष, शुभ, शौर्य, मयंक और सैफ अली सहित दोनों टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे।