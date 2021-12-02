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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव निवासी साकरून शनिवार दोपहर घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान पास की झाड़ियों से निकले सियार ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बालिका के पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। उसकी चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए किसी तरह सियार को खदेड़ा।इससे पहले शुक्रवार शाम को भी सियार ने गांव में हमला किया था। उसने घर के बाहर खेल रहे चार वर्षीय रिहान अली और दो वर्षीय इरफान अली को निशाना बनाकर बुरी तरह नोंच लिया था। इस दौरान सियार ने गांव के छह अन्य लोगों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। सभी घायलों का उपचार चल रहा है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत है। डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि वनकर्मियों की टीम को मौके पर भेजा गया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देने के निर्देश दिए गए हैं।