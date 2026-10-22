Bahraich News: तीन दिन में दो सीमा चौकियों तक पहुंचे चारों संदिग्ध

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मुर्तिहा कोतवाली में जांच के दौरान पता चला कि चारों सोमवार रात बहराइच पहुंचे थे। पहले रुपईडीहा सीमा से नेपाल जाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद मिहींपुरवा में एक रात रुके और फिर जंगल क्षेत्र स्थित रज्जनवा सीमा चौकी पहुंचे।पुलिस के अनुसार, चारों नेपाल पहुंचकर हवाई मार्ग से श्रीलंका जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि, सीमा पार करने के लिए बार-बार स्थान बदलने की वजह स्पष्ट नहीं है।पुलिस यह भी पता लगा रही है कि श्रीलंका के जाफना निवासी अजीत कुमार, कौशल्या और प्रभाप तथा तमिलनाडु निवासी धर्म सुधाकर को रुपईडीहा से रज्जनवा तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया और दोनों स्थानों से नेपाल जाने की कोशिश क्यों की।बंगलूरू से दिल्ली, फिर लखनऊ होते हुए पहुंचे बहराइचतीनों श्रीलंकाई नागरिक व तमिलनाडु की महिला पहले बंगलूरू पहुंचे। वहां से दिल्ली और फिर लखनऊ होते हुए रुपईडीहा सीमा पर आए। यहां से नेपाल जाने में नाकाम रहने के बाद मिहींपुरवा के जंगल क्षेत्र पहुंचे। मंगलवार को मिहींपुरवा में रुकने के बाद बुधवार देर रात रज्जनवा सीमा चौकी के पास से नेपाल में घुसने की कोशिश की। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसएसबी ने उन्हें पकड़ लिया।तमिल भाषा के कारण पूछताछ में दिक्कतपुलिस क्षेत्राधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि एसएसबी के कुछ जवान तमिल भाषा जानते हैं। उनकी मदद से पूछताछ की जा रही है। चारों भारत में मंदिरों के दर्शन के लिए आने की बात कह रहे हैं, लेकिन नेपाल सीमा तक पहुंचने का स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि भाषा संबंधी कठिनाइयों के बावजूद पूछताछ जारी है। दिल्ली स्थित दूतावास समेत संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।सर्विलांस टीम खंगाल रही मोबाइलचारों के पास मिले मोबाइल पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। सर्विलांस टीम मोबाइल की जांच कर उनके संपर्कों और नेपाल जाने की कोशिश से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।