Bahraich News: सरयू का जलस्तर 15 सेंटीमीटर घटा, दो घर कटान के मुहाने पर

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महसी क्षेत्र के लोनियनपुरवा में नदी की लहरें दो मकानों तक पहुंच गई हैं। दो दिनों से नदी की लहरें इन मकानों से टकरा रही हैं। सियाराम और दुलारी ने बताया कि आबादी की ओर कटान शुरू होने से अब गांव को खतरा है। आसपास के ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। करीब छह बीघा कृषि भूमि भी नदी में समाहित होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि कटान इसी तरह जारी रहा तो उनके घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।सिंचाई विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह एल्गिन ब्रिज पर करीब 2.23 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था, जो शाम चार बजे घटकर 2,16,476 क्यूसेक रह गया। उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। पानी घटने से बाढ़ का खतरा कम हुआ है लेकिन कटान प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी जारी है।सूची तैयार कर रहीं राजस्व टीमेंजलस्तर में गिरावट के बाद भी राजस्व कर्मियों को कटान प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिन किसानों की जमीन नदी में समा रही है और जिनके मकान कटान के मुहाने पर हैं, उनकी सूची तैयार कर तहसील को भेजी जा रही है। महसी के उपजिलाधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रभावित लोगों का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।मंगलवार को जलस्तर की स्थितिनदी/बैराज जलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 134.75 मीटर135.49 मीटर84,285 क्यूसेकगिरजा बैराज 135.25 मीटर136.78 मीटर1,28,600 क्यूसेकसरयू बैराज 130.10 मीटर133.50 मीटर3,591 क्यूसेक- तीनों बैराजों से नदी में शाम चार बजे छोड़ा गया पानी : 2,16,476 क्यूसेक-एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.92 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर-घूरदेवी महसी में जलस्तर 111.74 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर