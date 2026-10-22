Bahraich News: खाद की 48 दुकानों पर छापा, 17 नमूने लिए

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जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने मिहींपुरवा और नानपारा तहसील क्षेत्र में जांच की। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने सदर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पयागपुर और अपर जिला कृषि अधिकारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने महसी व कैसरगंज क्षेत्र में निरीक्षण किया।जिला कृषि अधिकारी ने नानपारा में बुद्धि लाल एंड संस, मोहित एंटरप्राइजेज और इफको ई-बाजार समेत मिहींपुरवा की दुकानों की जांच की। मिहींपुरवा में नवाब खाद भंडार, इकरा खाद भंडार और खाद बीज भंडार बंद मिले। दुकानदारों की अनुपस्थिति पर नोटिस जारी किए गए। अभिलेख अधूरे मिलने पर अभी खाद भंडार को भी नोटिस दिया गया।उन्होंने विक्रेताओं को पॉस मशीन पर आधार कार्ड और खतौनी की जांच के बाद शासन द्वारा निर्धारित दर पर खाद बेचने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस बिक्री, संदिग्ध उर्वरक बेचने, कालाबाजारी करने या खाद सीमावर्ती राज्यों में भेजने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।