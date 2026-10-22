फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Raids conducted on 48 fertilizer shops; 17 samples collected

Bahraich News: खाद की 48 दुकानों पर छापा, 17 नमूने लिए

Thu, 22 Oct 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 22 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Raids conducted on 48 fertilizer shops; 17 samples collected
नानपारा में उर्वरक की दुकान पर निरीक्षण करते जिला कृ​षि अ​धिकारी। - स्रोत : विभाग
बहराइच। किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए बृहस्पतिवार को 48 दुकानों पर छापा मारा गया। चार टीमों ने जांच के दौरान 17 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे। अनियमितता मिलने पर तीन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
विज्ञापन


जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने मिहींपुरवा और नानपारा तहसील क्षेत्र में जांच की। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने सदर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पयागपुर और अपर जिला कृषि अधिकारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने महसी व कैसरगंज क्षेत्र में निरीक्षण किया।
विज्ञापन


जिला कृषि अधिकारी ने नानपारा में बुद्धि लाल एंड संस, मोहित एंटरप्राइजेज और इफको ई-बाजार समेत मिहींपुरवा की दुकानों की जांच की। मिहींपुरवा में नवाब खाद भंडार, इकरा खाद भंडार और खाद बीज भंडार बंद मिले। दुकानदारों की अनुपस्थिति पर नोटिस जारी किए गए। अभिलेख अधूरे मिलने पर अभी खाद भंडार को भी नोटिस दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने विक्रेताओं को पॉस मशीन पर आधार कार्ड और खतौनी की जांच के बाद शासन द्वारा निर्धारित दर पर खाद बेचने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस बिक्री, संदिग्ध उर्वरक बेचने, कालाबाजारी करने या खाद सीमावर्ती राज्यों में भेजने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed