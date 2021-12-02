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सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी दवाएं उपलब्ध कराने के बजाय मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चिकित्सकों पर मरीजों को अपनी पसंद के मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने का दबाव बनाने की भी शिकायतें हैं। इससे गरीब मरीजों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।सीएमओ ने निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए विवश न किया जाए। यदि किसी मरीज या उसके परिजन से बाहर से दवा मंगवाई जाती है तो वे मोबाइल नंबर 8005192637 पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी सीएचसी व पीएचसी अधीक्षकों को अस्पताल परिसर में इस मोबाइल नंबर को लिखवाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि मरीज जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करा सकें।