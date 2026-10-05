फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Motorcyclist killed, wife injured in road accident

Bahraich News: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, पत्नी घायल

Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist killed, wife injured in road accident
जरवलरोड। लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर जरवल कस्बे के कटी नाला के पास रविवार शाम करीब पांच बजे दो बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। कैसरगंज थाना क्षेत्र के हैदरपुर नौबस्ता निवासी आनंद कुमार सिंह (49) पत्नी के साथ बाइक से कैसरगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर लग गई।
विज्ञापन

हादसे में आनंद कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी को भी चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद आनंद को सीएचसी रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि हादसे के समय आनंद ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed