Bahraich News: एपीके फाइल खोलते ही खाते से निकल गए 5.77 लाख
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:16 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:16 AM IST
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बहराइच। दरगाह थाना क्षेत्र के बघौड़ा गांव निवासी महिला के मोबाइल पर आए एपीके फाइल के मैसेज ने उन्हें 5.77 लाख रुपये की चपत लगा दी। महिला ने उत्सुकतावश मैसेज में दी गई फाइल पर क्लिक किया। इसके बाद उनके बैंक खाते से रकम निकल गई।
मोबाइल पर धन निकासी का मैसेज आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बघौड़ा निवासी सावित्री सिंघा परासी स्थित एक बैंक में खाता संचालित करती हैं। 21 सितंबर को उनके मोबाइल पर एपीके फाइल का मैसेज आया। उन्होंने फाइल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद उनके खाते से 5.77 लाख रुपये निकल गए।
धन निकासी का संदेश आने पर सावित्री को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने पति राजेंद्र को बताया। इसके बाद दोनों बैंक पहुंचे और घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी अमितेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर प्रकोष्ठ की मदद से मामले की जांच की जा रही है।
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मोबाइल पर धन निकासी का मैसेज आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बघौड़ा निवासी सावित्री सिंघा परासी स्थित एक बैंक में खाता संचालित करती हैं। 21 सितंबर को उनके मोबाइल पर एपीके फाइल का मैसेज आया। उन्होंने फाइल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद उनके खाते से 5.77 लाख रुपये निकल गए।
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धन निकासी का संदेश आने पर सावित्री को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने पति राजेंद्र को बताया। इसके बाद दोनों बैंक पहुंचे और घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी अमितेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर प्रकोष्ठ की मदद से मामले की जांच की जा रही है।
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