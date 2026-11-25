विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोतवाली देहात के गजपतिपुर निवासी सतीश लोध (25) बुधवार को बाइक से बौंडी क्षेत्र के सिलौटा गांव स्थित रिश्तेदारी में आए थे। शाम करीब 7:30 बजे वह घर के लिए निकले। रात करीब 8:30 बजे बौंडी बंधा और साईं गांव मार्ग के बीच अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सतीश की मौके पर ही मौत हो गई।सीओ पवन कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। थानाध्यक्ष संजीव वर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।थाना प्रभारी संजीव वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर हेलमेट नहीं मिला। सिर में चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे युवक की मौत हो गई।