Bahraich News: मेधावी विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:17 AM IST
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नानपारा। भारत विकास परिषद की महात्मा बुद्ध शाखा की ओर से मंगलवार को श्री शंकर इंटर कॉलेज में गुरु-छात्र वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव उमेश चंद्र शाह ने संस्था एवं सदस्यों का परिचय कराया।
समारोह में कक्षा आठ की छात्रा प्रियंका वर्मा, कक्षा नौ की आबिदा खान, कक्षा 10 के प्रखर कुमार वर्मा और कक्षा 11 की वारसिया नूरी को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इंटर कॉलेज के प्रवक्ता सत्यदर्शी सिंह को गुरु वंदन पुरस्कार प्रदान किया गया।
शाखा अध्यक्ष धर्मेंद्र कांत ने विद्यार्थियों और विद्यालय के शिक्षक मंडल के प्रति आभार जताया। शिक्षक जितेंद्र सिंह ने विद्यालय की ओर से परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, मार्गदर्शक मंडल के सुरेश चंद्र शाह, मनोज तिवारी, शिवकुमार वैश्य, अजय अग्रवाल, डॉ. अशोक गुप्ता और अमित पांडेय मौजूद रहे। संचालन उमेश चंद्र शाह ने किया।
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समारोह में कक्षा आठ की छात्रा प्रियंका वर्मा, कक्षा नौ की आबिदा खान, कक्षा 10 के प्रखर कुमार वर्मा और कक्षा 11 की वारसिया नूरी को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इंटर कॉलेज के प्रवक्ता सत्यदर्शी सिंह को गुरु वंदन पुरस्कार प्रदान किया गया।
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शाखा अध्यक्ष धर्मेंद्र कांत ने विद्यार्थियों और विद्यालय के शिक्षक मंडल के प्रति आभार जताया। शिक्षक जितेंद्र सिंह ने विद्यालय की ओर से परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, मार्गदर्शक मंडल के सुरेश चंद्र शाह, मनोज तिवारी, शिवकुमार वैश्य, अजय अग्रवाल, डॉ. अशोक गुप्ता और अमित पांडेय मौजूद रहे। संचालन उमेश चंद्र शाह ने किया।
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