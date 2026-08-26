Bahraich News: अस्पताल के पास फेंका जा रहा पशु अपशिष्ट, संक्रमण का खतरा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:15 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:15 AM IST
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रुपईडीहा। नेशनल हाईवे-927 पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मीट विक्रेता पशु अपशिष्ट खुले में फेंक रहे हैं। इससे तेज दुर्गंध फैलने से मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एएनएम मनीषा के अनुसार, सुरक्षित निस्तारण व्यवस्था न होने से समस्या बढ़ रही है। पहले चकिया रोड स्थित श्मशान घाट और एनएच-927 पर जैतापुर के पास भी ऐसी शिकायतें मिली थीं। नागरिक आदित्य ने बताया कि अस्पताल के पास अपशिष्ट से आवारा कुत्तों का जमावड़ा बढ़ गया है। स्वास्थ्य कर्मी सुनील कुमार ने खुले में अपशिष्ट फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की।
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