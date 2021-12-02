फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Married woman dies under suspicious circumstances; injury marks found on body.

Bahraich News: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान

Fri, 09 Oct 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Married woman dies under suspicious circumstances; injury marks found on body.
पयागपुर। जैसौरा गांव निवासी ममता (26) की बुधवार शाम तबियत बिगड़ने के बाद सीएचसी पयागपुर में मौत हो गई। चिकित्सकों ने महिला के गले पर चोट के निशान देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन

ममता की अचानक तबियत बिगड़ने पर पति विमल शुक्ला उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे थे। पति ने चिकित्सकों को बताया कि ब्लड प्रेशर अधिक होने से उनकी तबीयत बिगड़ी है। चिकित्सकों ने ममता को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। गले पर चोट के निशान मिलने पर चिकित्सकों को संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed