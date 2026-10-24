Bahraich News: पराली से बनाएं खाद, न जलाएं अवशेष

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डॉ. बीपी शाही ने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे मिट्टी की उर्वरता घटने के साथ पोषक तत्व और लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।डॉ. आरसी वर्मा ने पूसा डीकंपोजर की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी मदद से पराली और अन्य फसल अवशेषों को कम समय में खाद में बदला जा सकता है। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों के बारे में भी बताया।फसल सुरक्षा अधिकारी प्रिया नंदा ने बताया कि पराली का उपयोग खाद बनाने, पशुओं के चारे, मशरूम उत्पादन, कागज, फाइबरबोर्ड और ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। कार्यक्रम में किसानों को खेत बचाओ अभियान और स्वच्छता विशेष अभियान 6.0 के प्रति भी जागरूक किया गया।इस दौरान डॉ. शैलेंद्र सिंह, डॉ. नंदन सिंह, डॉ. प्रियंका सिंह, डॉ. अरुण कुमार राजभर, डॉ. प्रिया सिंह, नवनीत यादव, डॉ. विकास पांडेय, ओमप्रकाश वर्मा, नरेंद्र पांडेय और अमित मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।