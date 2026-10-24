फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Differently-abled female students will receive e tricycles.

Bahraich News: दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई ट्राईसाइकिल

Sat, 24 Oct 2026 12:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sat, 24 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Differently-abled female students will receive e tricycles.
बहराइच। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 20 दिव्यांग छात्राओं को ई ट्राईसाइकिल दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि स्कूल में पढ़ने या शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं इच्छुक छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड, आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र, संस्थाध्यक्ष द्वारा जारी अध्ययन या प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और मोबाइल नंबर जमा करना होगा। अभिलेख विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed