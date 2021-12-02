Bahraich News: तेंदुए ने चार बच्चों पर किया हमला, गांव में दहशत

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गांव निवासी अच्छन के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब एक से तीन बजे के बीच सभी लोग घरों में सो रहे थे। उसी दौरान तेंदुए ने अलग-अलग घरों में घुसकर बच्चों पर हमला कर दिया। घायलों में अच्छन का पुत्र शमसुद्दीन (4), इसरार का पुत्र नूर आलम (7), लल्लन की पुत्री लक्ष्मी (10) और आशिक की पुत्री शीबा (6) शामिल हैं।हमले से घरों में चीख-पुकार मच गई। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और शोर मचाकर तेंदुए को खदेड़ दिया।शुरुआत में ग्रामीणों को हमलावर वन्यजीव के लकड़बग्घा होने की आशंका थी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच के बाद तेंदुए के हमले की पुष्टि की। प्रभागीय वनाधिकारी सुंदरेशा ने बताया कि आशंका है कि अल्पवयस्क तेंदुआ अपनी मां से बिछड़कर जंगल से गांव में आ गया था। मां की तलाश में वह घरों में घुसा और सो रहे बच्चों पर हमला कर दिया।डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। ग्रामीणों को रात में बच्चों को अकेला न छोड़ने और सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।