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रुपईडीहा-नानपारा मार्ग पर महानंदपुरवा मोड़ के पास दुविधापुर निवासी लल्लू गौतम (45) मजदूरी कर घर लौट रहे थे। गांव की ओर जाने के लिए वह सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत भाग गया।शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घायल लल्लू को बेहोशी की हालत में सीएचसी चरदा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और उनके परिजनों को जानकारी दी। सीओ चित्रांशु गौतम ने बताया कि थाना प्रभारी रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्र मामले की जांच कर रहे हैं। वाहन चालक की तलाश में क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी चालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।उधर, मोतीपुर क्षेत्र के पेटरहा गांव में शुक्रवार सुबह अनन्या (5) घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान वहां से गुजर रही बाइक की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके पिता नंदलाल उसे सीएचसी मोतीपुर ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।