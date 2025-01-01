Bahraich News: केडीसी क्रिकेट क्लब ने दो विकेट से जीता मैत्री मैच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अकादमी की टीम 29.4 ओवर में 191 रन पर सिमट गई। अंश शुक्ला ने 42, गोविंद चौहान ने 35 और उपमन्यु वाजपेयी ने 24 रन बनाए। क्लब की ओर से शोएब ने चार और प्रदीप गुप्ता ने दो विकेट लिए।192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्लब ने 26वें ओवर में आठ विकेट पर 193 रन बनाकर जीत हासिल की। किशन वर्मा ने 41, समीर शुक्ला ने 40 और अभय प्रताप ने 36 रन बनाए। अकादमी की ओर से गोविंद चौहान ने तीन और तहसीन रजा ने दो विकेट लिए।